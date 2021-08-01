إسلام الشاطر: الأهلي لن ينساق وراء أي مهاترات

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أكد الإعلامي إسلام الشاطر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن قناة الأهلي لن تنساق وراء أي مهاترات خلال الفترة المقبلة.
وقال إسلام الشاطر، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الأهلي»: «دائمًا في قناة الأهلي نكون رد فعل، ولكن رد فعل هادئ وفقًا لقيم ومبادئ النادي، كل خطوة وكلمة عندنا محسوبة ومدروسة»، مضيفًا: "النادي الاهلي وأبناؤه دائمًا صح، كلنا في النادي والقناة إيد واحدة".
وأكمل: «القرار الذي تم اتخاذه للعاملين في القناة هو قرار من مجلس إدارة الأهلي بالتنسيق مع إدارة القناة، وهو قرار بأن لا ننجرف إلى أي مهاترات ولا نرد على أي تجاوات أو إساءات إلا بعد الرجوع إلى مجلس الإدارة، للحفاظ على حقوق النادي المشروعة».
وتابع: «لن ننساق وراء أي مهاترات من أي طرف، دورنا فقط هو دعم النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب»، مضيفًا :«فريق الكرة مقبل على مباريات هامة في بطولة الدوري، لذلك سيكون دورنا فقط هو دعم النادي».