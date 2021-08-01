إسلام الشاطر: الأهلي لن ينساق وراء أي مهاترات

وقال إسلام الشاطر، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الأهلي»: «

وأكمل: «القرار الذي تم اتخاذه للعاملين في القناة هو قرار من مجلس إدارة الأهلي بالتنسيق مع إدارة القناة، وهو قرار بأن لا ننجرف إلى أي مهاترات ولا نرد على أي تجاوات أو إساءات إلا بعد الرجوع إلى مجلس الإدارة، للحفاظ على حقوق النادي المشروعة».

دائمًا في قناة الأهلي نكون رد فعل، ولكن رد فعل هادئ وفقًا لقيم ومبادئ النادي، كل خطوة وكلمة عندنا محسوبة ومدروسة»، مضيفًا: "النادي الاهلي وأبناؤه دائمًا صح، كلنا في النادي والقناة إيد واحدة".