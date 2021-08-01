أخبار عاجلة

محكمة تُلزم «أبل» بدفع غرامة 300 مليون دولار.. ما الأسباب؟ -
تنفيذ 721 حكمًا قضائيًا في أسوان -
بعد استعادة أراضي من إثيوبيا.. البرهان يتعهد بتحقيق الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي -
ضبط 13 عاطلًا بحوزتهم «هيروين وأفيون وحشيش» بأسوان -
غياب مهاجم البنك الأهلي حتى نهاية الموسم -
شوبير: من يدعون الانتماء للزمالك يرغبون في رحيل بن شرقي -
باكستان تعرب عن استعدادها لإعادة السلام في أفغانستان -
«البرهان»: «الفشقة» سودانية.. وبذلنا الدماء من أجل استردادها -
بنك مصر يوقع عقد قرض لشركة تطوير عمراني بـ800 مليون جنيه -
انفجار آخر في عكار.. وسعد الحريري يدعو لاستقالة عون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إسلام الشاطر: الأهلي لن ينساق وراء أي مهاترات

Print
إسلام الشاطر: الأهلي لن ينساق وراء أي مهاترات إسلام الشاطر: الأهلي لن ينساق وراء أي مهاترات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي إسلام الشاطر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن قناة الأهلي لن تنساق وراء أي مهاترات خلال الفترة المقبلة.

وقال إسلام الشاطر، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الأهلي»: «دائمًا في قناة الأهلي نكون رد فعل، ولكن رد فعل هادئ وفقًا لقيم ومبادئ النادي، كل خطوة وكلمة عندنا محسوبة ومدروسة»، مضيفًا: "النادي الاهلي وأبناؤه دائمًا صح، كلنا في النادي والقناة إيد واحدة".

وأكمل: «القرار الذي تم اتخاذه للعاملين في القناة هو قرار من مجلس إدارة الأهلي بالتنسيق مع إدارة القناة، وهو قرار بأن لا ننجرف إلى أي مهاترات ولا نرد على أي تجاوات أو إساءات إلا بعد الرجوع إلى مجلس الإدارة، للحفاظ على حقوق النادي المشروعة».

وتابع: «لن ننساق وراء أي مهاترات من أي طرف، دورنا فقط هو دعم النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب»، مضيفًا :«فريق الكرة مقبل على مباريات هامة في بطولة الدوري، لذلك سيكون دورنا فقط هو دعم النادي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محكمة تُلزم «أبل» بدفع غرامة 300 مليون دولار.. ما الأسباب؟

محكمة تُلزم «أبل» بدفع غرامة 300 مليون دولار.. ما الأسباب؟

تنفيذ 721 حكمًا قضائيًا في أسوان

تنفيذ 721 حكمًا قضائيًا في أسوان

بعد استعادة أراضي من إثيوبيا.. البرهان يتعهد بتحقيق الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي

بعد استعادة أراضي من إثيوبيا.. البرهان يتعهد بتحقيق الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي

ضبط 13 عاطلًا بحوزتهم «هيروين وأفيون وحشيش» بأسوان

ضبط 13 عاطلًا بحوزتهم «هيروين وأفيون وحشيش» بأسوان