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العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال 24 ساعة بـ"قضاء كلار الكردستانية"

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العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال 24 ساعة بـ"قضاء كلار الكردستانية" العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال 24 ساعة بـ"قضاء كلار الكردستانية"
الهزات بلغ متوسط قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر

العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال 24 ساعة بـ

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم الأحد تسجيل هزتَيْن أرضيتَيْن في جنوب غرب قضاء كلار في إقليم كردستان؛ ليبلغ إجمالي الهزات المسجَّلة 11 خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب " اليوم".

وتفصيلاً، أشار بيان الهيئة إلى أن "مراصدنا الزلزالية سجَّلت حدوث هزتَيْن أرضيتَيْن فجر الأحد في جنوب غرب قضاء كلار في محافظة السليمانية".

وأضاف بأن "الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 3.1 درجة، وتبعد 16 كم جنوب غرب القضاء، فيما كانت الهزة الثانية بقوة 3.8 درجة، وتبعد بمسافة 12 كم جنوب غرب كلار".

من جهتها، سجّلت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق "9 هزات أرضية في المثلث الحدودي ما بين كلار وخانقين في العراق وقصر في إيران".

وأضاف البيان بأن "الهزات بلغت قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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