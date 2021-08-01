حجازي يتراجع ويعتذر: الكرة أساس حياة كل اللاعبين

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قال أحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة والمنتخب الوطني والأولمبي أن الكرة تعد أساس حياة كل اللاعبين حتى بعد الاعتزل، وذلك على خلفية تصريحاته بعد توديع أولمبياد طوكيو 2020.

وغرد حجازي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر «خيراً اسف جداً لو خاني التعبير في فيديو كلامي مع اللاعيبه بعد المباراه في جمله ان كره مش باقيه لأن الكره اساس حياة كل اللاعبين حتي بعد الاعتزال».

وأضاف «كان المقصود منها بعد البطوله و نكمل احترامنا لبعض حتي بعد الخساره ويكملوا مشوارهم و هيتقابلو في المنتخب الاول».

وكان حجازي قد ظهر في فيديو بصحبة بعثة المنتخب الأولمبي عقب لقاء البرازيل قائلاً «كره مش باقية».

وكان أحمد حجازي ضمن الثلاثي الكبار في قائمة المدير الفني شوقي غريب خلال رحلة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو والتي انتهت بالخروج من الدور ربع النهائي على يد البرازيل بنتيجة 1-0.