إسرائيل: إيران تهدد السلام في جميع أنحاء العالم

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شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد على أن إيران تهدد السلام في جميع أنحاء العالم.

وكتب بينيت في حسابه على تويتر: «مرة أخرى نرى أن إيران تهدد السلام في جميع أنحاء العالم. وكلما تكاتفنا للتصدي للعدوان الإيراني زادت قدرتنا على وضع حد له».

تأتي تصريحات بينيت بعد الهجوم الذي استهدف الناقلة ميرسر ستريت للمنتجات البترولية، التي ترفع علم ليبيريا وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية، قبالة ساحل سلطنة عُمان الخميس حيث قتل فيه بريطاني وروماني.

في المقابل نفت إيران الأحد أي دور لها في الواقعة بعد أن اتهمتها إسرائيل.

واتهم بينيت في وقت سابق الأحد طهران «بمحاولة التنصل من المسؤولية» عن الحادث ووصف نفيها بأنه عمل «جبان». وقال خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية: «أعلن بشكل قاطع أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة»، مضيفاً أن المعلومات الاستخباراتية تدعم اتهامه لطهران.

كما لفت إلى أنه «على أي حال لنا طريقتنا الخاصة في نقل الرسالة إلى إيران».