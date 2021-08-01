صحة الشرقية : تفعيل جراحات المخ والأعصاب بمستشفى بلبيس الأسبوع المقبل

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفي بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة.

وجه وكيل الوزارة بتفعيل قسم جراحات المخ والأعصاب بالمستشفي اعتبارا من الأسبوع القادم، وذلك بعد التعاقد مع الأطباء والاستشارين في تخصص جراحة المخ والأعصاب، وتوقيع بروتوكول عمل بين المستشفي وكل من الدكتور أحمد محمد شلبي استشاري جراحات المخ والأعصاب بمستشفيات مدينة نصر للتأمين الصحي، والإنتاج الحربي، والدكتور عبدالله الصيرفي، استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات الشرطة، بالإضافة إلى الفريق الطبي بالمستشفي، بقيادة الدكتور تميم العيسوي مساعد أخصائي جراحة المخ والأعصاب، وبعد تجهيز غرفة العمليات وتوفير الكشاف الخاص بها بالمبني الجديد بتكلفة تقديرية بلغت 50 ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، على أن يتم بدء العمل بالعيادة الخارجية لجراحة المخ والأعصاب من الأسبوع المقبل لاستقبال الحالات، ويعد ذلك تمهيداً لاعتماد القسم ضمن برنامج الزمالة المصرية.

كما قام وكيل الوزارة بالاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم الحروق، والأقسام الداخلية المختلفة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، كما تفقد الخدمة الطبية بوحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، بعد التشغيل التجريبي لها منذ شهر، وأطمأن على الحالة الصحية للممرض أحمد صلاح والذي يتلقي الرعاية الطبية بالعناية بعد تعرضه لحادث سير.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل الوزارة إجتماع مع الجهاز الإشرافي للمستشفي في حضور مدير إدارة المستشفيات، ومدير الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئول الحضانات بالمديرية، ومدير المستشفي، ناقش خلالها وضع تصور لإنشاء عناية مركزة للأطفال بالمبني الرئيسي بالمستشفي، وتطوير ورفع كفاءة الأقسام الداخلية لتخصصات العظام والجراحة والنساء، وقسم الكلي الصناعي، مع إعادة هيكلة القسم الداخلي والعناية المركزة للحروق، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.