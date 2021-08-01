الأمن يُكثّف البحث لكشف لغز العثور على «جثة الدائري» بكرداسة

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تكثف مباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة سيدة بجوار سلم الطريق الدائري بمنطقة كرداسة، الأحد، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق من وجود شبة جنائية وراء الحادث.

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كانت شرطة مباحث كرداسة، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة على الطريق الدائري بدائرة القسم صباح اليوم الأحد، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنها سيدة في العقد الرابع العمر، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، ولم يتم العثور معها على معلقاتها الشخصية.

وقالت التحريات الأولية، أن المتوفية ترتدي كامل ملابسها عبارة عن عباءة سوداء اللون وطرحة طوبي ونحيفة الجسد، وجاري تحديد هويتها وكشف ملابسات وفاتها، وكما تم تفريغ الكاميرات الموجودة اعلي العقارات في المكان العثور على جثة المتوفية.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة التي عثر عليها للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها والتأكد من وجود شبة جنائية من عدمه، وطالبت شرطة مباحث كرداسة استكمال التحريات في الواقعة.

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