«ضربته بحجر على رأسه».. سيدة تقتل طفلًا بسبب خلافات الجيرة ببني سويف

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ألقت قوات الشرطة بمركز إهناسيا ببني سويف، القبض على ربة منزل بقرية «طما فيوم» بدائرة المركز، أقدمت على التخلص من طفل جيرانها بضربة بحجر «بلوكة» على رأسه أسقطته قتيلًا، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى إهناسيا المركزي، بوصول طفل «11 سنة» جثة هامدة، إثر تلقيه ضربة بحجر «بلوكة» على رأسه من سيدة «من جيران أسرته» بسبب خلافات الجيرة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى «خالد ش.ر» 11 سنة، وصل لمستشفى إهناسيا، جثة هامدة، نتيجة تلقيه ضربة بحجر «بلوكة» من «هبه أ.م» 35 سنة، إثر خلافات الجيرة بين أسرة «المجني عليه» و«المتهمة» أدت لعزمها على التخلص من الطفل.

وألقت قوات الشرطة بمركز إهناسيا القبض على المتهمة، وفرضت تمركزًا أمنيًا بالقرية، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.