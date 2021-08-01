أخبار عاجلة

محكمة تُلزم «أبل» بدفع غرامة 300 مليون دولار.. ما الأسباب؟ -
تنفيذ 721 حكمًا قضائيًا في أسوان -
بعد استعادة أراضي من إثيوبيا.. البرهان يتعهد بتحقيق الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي -
ضبط 13 عاطلًا بحوزتهم «هيروين وأفيون وحشيش» بأسوان -
غياب مهاجم البنك الأهلي حتى نهاية الموسم -
شوبير: من يدعون الانتماء للزمالك يرغبون في رحيل بن شرقي -
باكستان تعرب عن استعدادها لإعادة السلام في أفغانستان -
«البرهان»: «الفشقة» سودانية.. وبذلنا الدماء من أجل استردادها -
بنك مصر يوقع عقد قرض لشركة تطوير عمراني بـ800 مليون جنيه -
انفجار آخر في عكار.. وسعد الحريري يدعو لاستقالة عون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«ضربته بحجر على رأسه».. سيدة تقتل طفلًا بسبب خلافات الجيرة ببني سويف

Print
«ضربته بحجر على رأسه».. سيدة تقتل طفلًا بسبب خلافات الجيرة ببني سويف «ضربته بحجر على رأسه».. سيدة تقتل طفلًا بسبب خلافات الجيرة ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت قوات الشرطة بمركز إهناسيا ببني سويف، القبض على ربة منزل بقرية «طما فيوم» بدائرة المركز، أقدمت على التخلص من طفل جيرانها بضربة بحجر «بلوكة» على رأسه أسقطته قتيلًا، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى إهناسيا المركزي، بوصول طفل «11 سنة» جثة هامدة، إثر تلقيه ضربة بحجر «بلوكة» على رأسه من سيدة «من جيران أسرته» بسبب خلافات الجيرة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى «خالد ش.ر» 11 سنة، وصل لمستشفى إهناسيا، جثة هامدة، نتيجة تلقيه ضربة بحجر «بلوكة» من «هبه أ.م» 35 سنة، إثر خلافات الجيرة بين أسرة «المجني عليه» و«المتهمة» أدت لعزمها على التخلص من الطفل.

وألقت قوات الشرطة بمركز إهناسيا القبض على المتهمة، وفرضت تمركزًا أمنيًا بالقرية، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محكمة تُلزم «أبل» بدفع غرامة 300 مليون دولار.. ما الأسباب؟

محكمة تُلزم «أبل» بدفع غرامة 300 مليون دولار.. ما الأسباب؟

تنفيذ 721 حكمًا قضائيًا في أسوان

تنفيذ 721 حكمًا قضائيًا في أسوان

بعد استعادة أراضي من إثيوبيا.. البرهان يتعهد بتحقيق الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي

بعد استعادة أراضي من إثيوبيا.. البرهان يتعهد بتحقيق الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي

ضبط 13 عاطلًا بحوزتهم «هيروين وأفيون وحشيش» بأسوان

ضبط 13 عاطلًا بحوزتهم «هيروين وأفيون وحشيش» بأسوان