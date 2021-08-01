حزب العدالة والتنمية المغربي يطالب بطي صفحة الماضي مع الجزائر

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طالب حزب «العدالة والتنمية» المغربي الذي يترأس الحكومة، اليوم الأحد، بطي صفحة الماضي بين المغرب والجزائر، والعمل بروح التعاون والوحدة والمصير المشترك، جاء ذلك عقب خطاب الملك محمد السادس، أمس، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتوليه الحكم، ودعا فيها الجزائر إلى بناء علاقات ثنائية قائمة على حسن الجوار.

وقال الحزب إن الحدود المفتوحة بين البلدين تشكل الوضع الطبيعي، وتتطلب تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا للبلدين والمنطقة، مضيفا أن الوضع يستلزم تضافر جهود كل المكونات الرسمية والحزبية والمدنية في البلدين من أجل التقاط الرسائل والإشارات القوية والحكيمة والواضحة التي حملها خطاب الملك محمد السادس.

وكان قد دعا العاهل المغربي الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إلى العمل سويا في أقرب وقت يراه مناسبا، على تطوير العلاقات الأخوية، التي بناها شعبانا، عبر سنوات من الكفاح المشترك.