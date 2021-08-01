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وكيل صحة السويس يترأس الاجتماع الدوري لمدربي الزمالة والمشرفين العلميين

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وكيل صحة السويس يترأس الاجتماع الدوري لمدربي الزمالة والمشرفين العلميين وكيل صحة السويس يترأس الاجتماع الدوري لمدربي الزمالة والمشرفين العلميين

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ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس ورئيس اللجنة الفرعية، الأحد، الاجتماع الدوري لمدربي الزمالة والمشرفين العلميين وذلك للوقوف على معوقات التدريب وتذليلها وذلك بحضور الدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس والإسماعيلية .

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف التعليم الطبي المهنى والتدريب المستمر ومبادرة فخامته بدعم الاستثمار في مقدمى الخدمة الصحية.

وفى ضوء اهتمام ودعم دكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان للارتقاء بمنظومة التعليم الطبي المهنى وبرنامج الزمالة المصرية والتوجيهات بشأن إستمرار المتابعة المستمرة الدورية لهذا الملف الهام وبالتزامن مع إستعدادات محافظة السويس لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل .

وعلى هامش الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور أحمد هشام منسق الزمالة بالمحافظة، تم تكريم مدربي الزمالة والمشرفين العلميين بالبرنامج .

المصرى اليوم

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