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حملات مكثفة لتحسين المرافق في دسوق

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حملات مكثفة لتحسين المرافق في دسوق حملات مكثفة لتحسين المرافق في دسوق

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نظّم مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتحسين الخدمات والمرافق بالأحياء والقرى تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بحسب بيان، الأحد، حملة النظافة بقرى دسوق محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسي، شباس الملح، كفر العرب بالإضافة إلى المشروعات القومية القائمة بالقرى.

وأشرف عبدالستار على رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى، واستكمال أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح، للوقوف على مدى التزام العاملين، وقياس معدل الأداء الإداري وحالة الانضباط ،ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب فضلاً عن استمرار بالعمل.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع الأتربة وغسيل الأرصفة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضي الفضاء وتقليم الأشجار من خلال ورديات العمل الثلاثة، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع الفرعية ورفع صناديق القمامة وتفريغها بالإضافة إلى نظافة الحدائق العامة والميادين،لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.

المصرى اليوم

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