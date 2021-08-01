تنسيق 2021.. موعد التقدم لامتحان معادلة الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات

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أعلن المجلس الأعلي للجامعات عن موعد امتحانات المعادلة لخريجى الدبلومات الفنية 2021، خريجي نظام الثلاث سنوات وكذلك خريجي نظام 5 سنوات، بغرض الالتحاق بعدد من الكليات وهي كلية الهندسة وكلية التجارة وكلية الحقوق وكلية الزراعة.

قرر المجلس الأعلي للجامعات فتح باب التقدم لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات بمختلف الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021 للالتحاق بكليات التجارة والهندسة والحقوق والزراعة في الجامعات الحكومية إعتبارًا من العام الجامعي 2021/2022، ويستمر قبول الطلبات حتى يوم الخميس 9 سبتمبر 2021.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الأعلي للجامعات أنه سيتم التقديم بالموقع الالكتروني للمجلس الأعلي للجامعات، وأن موعد امتحانات معادلة الدبلومات الفنية سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

قواعد تقدم طلبة الدبلومات الفنية لمكتب التنسيق فور فتح باب التنسيق

ذكر موقع التنسيق إرشادات للطلاب المستجدين الحاصلين على الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات كما يلي:

إرشادات للطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، الشهادات الثانوية الفنية ( الصناعية – التجارية – الزراعية- السياحة ) ونظائرها بنظام 3 و5 سنوات.

يدخل الطالب على موقع التنسيق، وويحدد نوع المؤهل الحاصل عليه ( صناعي / تجارى/ زراعي / سياحي، ونظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج في استمارة النجاح.

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، ويقوم بتأكيد صحة الأرقام بالضغط على زر الخطوة التالية.

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به المدون على استمارة النجاح لتعديل رغباته في الوقت الذي يحتاجه قبل إعلان النتيجة، ليتمكن الطالب من الدخول عليه عدة مرات لتعديل رغباته، ولا يمكن السماح لأي شخص بتعديل البيانات إلا بعد الحصول على الرقم السري، ويجب على الطالب تسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها وسيتم الترشيح وفق آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

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