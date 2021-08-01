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أعلنت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام تكثيف استعداداتها لموسم العمرة بأعمال التطهير والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكشفت السلطات في تصريحات صحفية، الأحد، عن قيام أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة بتطهير المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10 مرات يومياً باستخدام أجود أنواع المطهرات والمعطرات والمعقمات التي جُلبت خصيصاً للمسجد الحرام، وتُستخدم قرابة 60 آلاف لتر يومياً من المطهرات صديقة البيئة أثناء الغسيل، وكذلك قرابة 1200 لتر من المعطرات، وقرابة (470) معدة وآلة غسيل حديثة وآلة لتطهير وتعطير المسجد الحرام.

وتعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لتنفيذ الإجراءات بدقة للحفاظ على سلامة المعتمرين والزائرين، ومضاعفة التعقيم لمرافق المسجد الحرام ومواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات، وفقا لموقع «سبق» وهناك قرابة 500 صبانة إلكترونية تعمل بالاستشعار في جميع جنبات المسجد الحرام، كما تم توفير (١١) روبوتاً يعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي و(٢٠) جهاز (بايوكير) للتعقيم باستخدام بالبخار الجاف و(٢٠) جهازاً للتعقيم باستخدام خاصية الضباب البارد