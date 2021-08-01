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تؤكد ثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية.. وتدعو لتجنب التصعيد والعنف

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مصر تؤكد ثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية.. وتدعو لتجنب التصعيد والعنف تؤكد ثقتها في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية.. وتدعو لتجنب التصعيد والعنف

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أكدت أنها تثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.

وقال السفير أحمد حافظ الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في الجمهورية التونسية، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.

كما أكد المتحدث الرسمي، في هذا السياق، على ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته، مشيداً بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، ومعرباً عن تطلعه لتجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.

المصرى اليوم

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