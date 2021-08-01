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"بيل غيتس" يدعم لاعبًا مصريًّا بالأولمبياد: سيكون زوج ابنتي قريبًا

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"بيل غيتس" يدعم لاعبًا مصريًّا بالأولمبياد: سيكون زوج ابنتي قريبًا "بيل غيتس" يدعم لاعبًا مصريًّا بالأولمبياد: سيكون زوج ابنتي قريبًا
نشر صورته عبر حسابه بالإنستغرام متمنيًا له التوفيق خلال السباقات

قدّم الملياردير الأمريكي الشهير بيل غيتس، الدعم إلى الفارس المصري "نايل نصار"، قبل مشاركته في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2020".

ونشر "غيتس" صورة لـ"نصار" عبر حسابه في "إنستغرام" وعلّق عليها قائلًا: "أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو في الوقت الراهن؛ ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي قريبًا نايل نصار، حظًّا سعيدًا نايل".

يُذكر أن نايل نصار الذي يستعد للمشاركة مع منتخب في منافسات الفروسية في أولمبياد طوكيو، وبالتحديد بداية من يوم 3 أغسطس المقبل، هو خطيب "جينيفر" نجلة بيل غيتس، ويخططان للزواج بعد مشاركته في الأولمبياد؛ وفق " اليوم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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