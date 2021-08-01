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سوريا.. الأسد يكلف "عرنوس" رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الجديدة

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سوريا.. الأسد يكلف "عرنوس" رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة سوريا.. الأسد يكلف "عرنوس" رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الجديدة
من مواليد إدلب وعمره يقارب الـ70 عامًا وتَدَرج بعدة مناصب قيادية منذ 1992

سوريا.. الأسد يكلف

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسومًا بتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي حسين عرنوس بتشكيل الوزارة الجديدة.

ويشغل "عرنوس" منصب رئيس مجلس الوزراء في سوريا منذ يونيو عام 2020 خَلَفًا لرئيس الوزراء السابق عماد خميس، وهو من مواليد إدلب عام 1953.

تَدَرّج "عرنوس" في المناصب منذ 1992، حين تم تعيينه مديرًا للشركة العامة للطرق، قبل أن يتولى منصب محافظ دير الزور، ثم وزير الأشغال العامة منذ 2013.

وبحسب " اليوم"، تخرّج "عرنوس" في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978، وتَسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989- 1994، ثم عمل مدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002، ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004، ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009، وعُيّن محافظًا لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011، ثم محافظًا للقنيطرة عام 2011، ووزيرًا للأشغال العامة منذ عام 2013 وحتى 2018، ثم وزيرًا للموارد المائية منذ العام 2018.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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