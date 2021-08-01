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شاهد.. إجراءات "تعليم الأفلاج" للتأكد من تحصين الموظفين والمراجعين لدخول المنشآت

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عبر تطبيق "توكلنا".. وتماشيًا مع التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية

شاهد.. إجراءات

كثفت إدارة تعليم الأفلاج اليوم، تواجدها أمام بوابة دخول مبنى الإدارة للتأكد من حالة التحصين للموظفين والمراجعين عبر تطبيق "توكلنا".

وكان مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم الأفلاج إبراهيم الفواز قد تابع ميدانيًا الإجراءات المنفذة من قِبَل رجال حراس الأمن؛ للتأكد من تحصين الموظفين والمراجعين قبل دخول المنشآت التعليمية؛ تماشيًا مع التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، والتي نصت على أن التحصين شرط أساسي لدخول أي منشأة حكومية؛ فيما لم يُسمح بدخول من لم يتم التأكد من حالته عبر تطبيق "توكلنا"؛ على أن تكون الحالة في التطبيق إما "محصن" أكمَلَ جرعات لقاح كورونا، أو "محصن جرعة أولى" أو "محصن متعافٍ".

شاهد.. إجراءات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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