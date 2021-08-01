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موجة غبار تجتاح الأفلاج وتتسبب في مرورية بالعجيلة

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موجة غبار تجتاح الأفلاج وتتسبب في حوادث مرورية بالعجيلة موجة غبار تجتاح الأفلاج وتتسبب في مرورية بالعجيلة
تُكثف الجهات الأمنية تواجدها لتنظيم حركة السير منذ الصباح الباكر

موجة غبار تجتاح الأفلاج وتتسبب في حوادث مرورية بالعجيلة

تشهد محافظة الأفلاج في هذه الأثناء، موجة غبار كثيفة، مصحوبة برياح نشطة انعدمت معها الرؤية الأفقية إلى مسافات متدنية، وخلّفت مرورية بالعجيلة.

وتسببت موجة الغبار الكثيفة التي اجتاحت المحافظة منذ ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الأحد، في وقوع عدد من الحوادث المرورية بمركز العجيلة (١٢٠كم جنوب الأفلاج)، بين شاحنات ومركبات مسافرين؛ فيما لم تقدر بعدُ أعداد الإصابات والأضرار التي خلّفتها تلك الحوادث.

وتُكثف الجهات الأمنية تواجدها لتنظيم حركة السير، فيما فرضت فِرَق أمن الطرق إجراءات احترازية بمنع مرور الشاحنات تفاديًا لوقوع المزيد من الحوادث؛ جراء موجة الغبار الكثيفة التي غطت سماء المحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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