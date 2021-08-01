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جامعة نجران تعلن عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس و"العليا"

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جامعة نجران تعلن عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس و"العليا" جامعة نجران تعلن عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس و"العليا"
منع غير المحصّنين من الدخول اعتباراً من اليوم مشدّدة على إبراز تطبيق توكلنا

جامعة نجران تعلن عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس و

أعلنت جامعة نجران، أمس، عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في مقار الجامعة وفروعها، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة.

وأكدت الجامعة في بيانها الصادر منع غير المحصّنين من الدخول إلى مقار ومرافق الجامعة اعتباراً من اليوم، سواءً لأداء العمل أو المراجعة أو الدراسة، مشددةً على ضرورة إبراز تطبيق "توكلنا" عند بوابات الدخول للمدينة الجامعية؛ للتحقق من الحالة الصحية.

ودعت الجامعة منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة، إلى سرعة الحصول على اللقاح، عبر أحد مراكز لقاحات الجامعة الثلاثة المخصصة لهم، دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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