قبل توزيعها علي المتعاطين ..الداخلية: ضبط متهم بـ 21 كيلو حشيش في الشرقية

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ألقت أجهزة الامن القبض على متهم في الشرقية لقيامه بالاتجارفي المواد المخدرة، بعد أن أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول العاشر قيام (سائق – مقيم في شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

قالت الداخلية في بيانلها صباح اليوم الاحد :ة«عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة نقل، وعثر بحوزته على ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 21 كيلو جرام داخل مخبأ سرى بالسيارة ومبلغ مالى- هاتف محمول)».

وأضافت: «بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والسيارة لترويج وبيع المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»