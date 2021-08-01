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لماذا يهتم العرب بـ"سهيل"؟.. "المسند" يجيب متوقعًا أمطارًا بهذه المناطق
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الاثنين 16 أغسطس 2021 01:01 مساءً
أمانة الشرقية تحرّر 350 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية
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الاثنين 16 أغسطس 2021 01:01 مساءً
رمزي يصنع أحذية لمرضى السكري والروماتويد وأصحاب الهمم بالمنصورة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 01:00 مساءً
وكيل صحة السويس يترأس اجتماعًا طارئًا بحضور مديري المستشفيات
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:54 مساءً
«البيئة» تنحج في إنقاذ 5 سلاحف بحرية من الانقراض (صور)
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:54 مساءً
مؤسسة ساويرس والجامعة المصرية اليابانية تقدمان 40 منحة دراسية للمتفوقين (صور)
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 12:54 مساءً
محافظة بورسعيد تشهد انطلاق مشروع التأهيل لبناء نظام إدارة الجودة الشاملة الإيزو 9001
-
الاثنين 16 أغسطس 2021 12:53 مساءً
شوشة: اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء تبلغ 318 مليون جنيه
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:53 مساءً
خلال الاجتماع الأول.. أصحاب المخابز يطالبون بزيادة الدقيق المخلوط لتحسين رغيف الخبزبالمنيا
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:53 مساءً
محافظ بورسعيد يهنىء أوائل الثانوية الأزهرية الحاصلين على مراكز متقدمة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
حرائق الغابات تمتد إلى اليونان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 01 أغسطس 2021 09:12 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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