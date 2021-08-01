المرور تشن حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة (التفاصيل )

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قامت الإدارة العامة للمرور بشن حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة شملت طرق (الإسكندرية الصحراوى- العلمين الصحراوى- الساحل الشمالى)، وقد إستهدفت الحملات تحقيق الإنضباط المرورى للحفاظ على أرواح المواطنين من مرتادى الطرق، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والمحاور لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى.

وقالت الداخلية في بان صادر صباح اليوم الأحد: «أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في ضبط الحركة المرورية على تلك الطرق، وضبط العديد من مخالفات تجاوز السرعة المقررة إلى جانب مخالفات شروط الأمن والمتانة وضبط السيارات المخالفة للتصميم الأصلى للسيارة ،كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال وتقديم المساعدة للمواطنين من قائدى السيارات».

وأضافت: «وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مرتادى الطرق الإلتزام بتعليمات رجال المرور، والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تم ضبطها، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية».