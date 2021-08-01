"الترفيه": ابتداءً من اليوم سيكون دخول الأنشطة والفعاليات مقتصراً على المحصنين فقط

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"الداخلية" شدّدت على تطبيق إلزامية التحصين المعتمد لدخول جميع الأماكن والمناشط

قالت الهيئة العامة للترفيه إنه ابتداءً من اليوم سيكون دخول الأنشطة والفعاليات مقتصراً على المحصنين فقط.

وكانت قد أكّدت وزارة الداخلية، بدء إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة اليوم الأحد 22 من ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م، في جميع مناطق المملكة.

وشدّدت "الداخلية"، عبر حسابيها في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، و"سناب شات"، على تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام في المملكة، وتفاعل حساب الوزارة وقطاعاتها الأمنية خلال الأيام الماضية مع قرب سريان القرار، بالنشر والتوعية بـ (7) لغات رئيسة.

وأهابت وزارة الداخلية، بالجميع، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.