مهرجان بريدة للتمور ينطلق وسط أكبر تظاهرة اقتصادية على مستوى المملكة

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يضم برامج ثقافية وتوعوية واجتماعية وترفيهية تستهوي طبقات المجتمع المتعددة

انطلقت فعاليات مهرجان بريدة للتمور، فجر اليوم، في أكبر تظاهرة اقتصادية موسمية على مستوى المملكة، بمدينة التمور ببريدة، وسط آلاف السيارات المحملة بأطنان التمور، الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم وتشرف عليه إمارة المنطقة بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة -ممثلة في هيئة فنون الطهي- والذي سيستمر 35 يومًا.

وقد جاءت أسعار التمور في متناول الجميع، وسط حركة بيع وشراء مثالية، مع ما يشهده السوق من تنوع بأصناف التمور، التي تقدر بأكثر من 45 نوعًا، وسط تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في جميع الأنشطة المتعلقة بالمهرجان والتأكيد على الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقد هيأت أمانة منطقة القصيم مناخًا تسويقيًّا وترفيهيًّا ملائمًا، ووفرت البيئة المناسبة لكل المعنيين بالمهرجان من مزارعين وتجار وزوار، وتم توزيع مسارات ساحة البيع على المسوقين، وتكثيف فِرَق ضبط الجودة والإحصاء وإرشاد المستهلك لأجود التمور وأصنافها المتنوعة، وخدمات ما بعد البيع التي تشمل إيجاد مركز للشحن المبرد وتعبئة وتغليف التمور، ونقلها إلى داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى ساحة التصدير لكبار التجار والمصدرين، كما خصصت خيمة للبيع بالتجزئة يمارس من خلالها الشباب بيع التمور بالشراكة مع جمعية خيري للتمور، وخيمة خاصة بالأسر المنتجة بالشراكة مع بنك التنمية.

من جانبه، نوه المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور خالد النقيدان، بدعم ومتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للمهرجان، كما أثنى على جهود أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، وتهيئة منظومة الخدمات للمزارع والتاجر والمستهلك؛ مشيدًا بمشاركة وزارة الثقافة -ممثلة في هيئة فنون الطهي- كما قدّم شكره للجهات الحكومية المشاركة في فعاليات المهرجان وللرعاة والداعمين واللجان العاملة بالمهرجان.

ولفت إلى أن المهرجان يسعى إلى زيادة النطاق التسويقي لتمور المنطقة، وجذب القوة الشرائية وتوسيع دائرتها وتهيئتها للمستهلك والمستثمر، وتصديرها داخل المملكة وخارجها، وتشجيع قطاع الصناعة للدخول بصناعة مشتقات التمور، آملًا أن تكون المخرجات بحجم التطلعات.

يُذكر أن المهرجان الذي سيشارك فيه أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة، هو مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة والمعارض التي تُعنى بالتمور ومشتقاتها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية بمركز النخلة بمدينة التمور وبمنتجع ديرتي الريفي، مع ما يقدمه المهرجان من برامج ثقافية وتوعوية واجتماعية وترفيهية تستهوي طبقات المجتمع المتعددة، كما أن موسم التمور ببريدة سيستمر لمدة 3 أشهر قادمة.