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تطعيم 8885 مواطنًا بلقاح في شمال سيناء

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تطعيم 8885 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء تطعيم 8885 مواطنًا بلقاح في شمال سيناء

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قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إنه تم تطعيم عدد 8885 مواطنًا بلقاح ، بمركز التطعيم ضد كورونا، في مستشفى العريش العام.

وأضاف شوكة، في بيان، أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا بما في ذلك من عطلات رسمية.

من جانبه أشار فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إلى أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

المصرى اليوم

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