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قبل امتحان التفسير.. تطهير لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في شمال سيناء

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قبل امتحان التفسير.. تطهير لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في شمال سيناء قبل امتحان التفسير.. تطهير لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في شمال سيناء

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قام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومجالس المدن، اليوم الأحد، بتطهير وتعقيم جميع لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر على محمد، مدير فرع الهلال الأحمر بالعريش، تطهير وتعقيم لجان الثانوية الأزهرية، فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد طوال فترة الامتحانات، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظًا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقي العاملين.

ويؤدي طلبة الشعبة القسم العلمي بالثانوية الأزهرية مادة التفسير في آخر امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجاري.

المصرى اليوم

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