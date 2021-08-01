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بعد «جوازتين قُرع».. هشام عاشور يغيّر رأي نيللي كريم في الرجال (تفاصيل)

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بعد «جوازتين قُرع».. هشام عاشور يغيّر رأي نيللي كريم في الرجال (تفاصيل) بعد «جوازتين قُرع».. هشام عاشور يغيّر رأي نيللي كريم في الرجال (تفاصيل)

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تصدرت الفنانة نيللي كريم تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان خبر زواجها المفاجئ لعدد كبير من متابعيها.

في البداية، تعمدت نيللي كريم عدم الإعلان عن اسم العريس، ولكنها سرعان ما كشفت عنه وهو هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق.

وأبدى متابعو نيللي كريم سعادتهم بخبر ارتباطها، بعد أن كانت تنظر للرجال بشكل آخر، وقالت في تصريحات سابقة إنها تكرههم وترفض الزواج.

وأثناء استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج السيرة، قالت نيللي: «مش عاوزة أتجوز تانى، خلاص كرهت الرجالة، وقررت أعيش لنفسى ومع نفسى».

أضافت نيللى كريم: «الجواز ملهوش كتالوج، الجواز زى البطيخ، جوازاتي الاثنين كانت قرعة»، وتحدثت أيضا عن الخيانة واختلاف وجهات النظر ومشاكل الحياة.

وتتقاسم نيللي كريم وهشام عاشور عديد من الصفات، ربما كان لها عامل في انجذابهما، ومنها التمثيل، إذ شارك هشام في مسلسل «حرب أهلية» رمضان الماضي.

صفة أخرى تجمع بين نيللي وعاشور، وهي حب الرياضة، إذ تعتبر نيللي كريم من أكثر الفنانات اللواتي يهتممن برشاقتهن وصحتهن الجسمانية.

واحتفلت نيللي بخطوبتها على عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين لها، وتستعد لحفل زفافها خلال الشهر الجاري.

المصرى اليوم

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