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رمزي يصنع أحذية لمرضى السكري والروماتويد وأصحاب الهمم بالمنصورة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 01:00 مساءً
وكيل صحة السويس يترأس اجتماعًا طارئًا بحضور مديري المستشفيات
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:54 مساءً
«البيئة» تنحج في إنقاذ 5 سلاحف بحرية من الانقراض (صور)
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:54 مساءً
مؤسسة ساويرس والجامعة المصرية اليابانية تقدمان 40 منحة دراسية للمتفوقين (صور)
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:54 مساءً
محافظة بورسعيد تشهد انطلاق مشروع التأهيل لبناء نظام إدارة الجودة الشاملة الإيزو 9001
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:53 مساءً
شوشة: اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء تبلغ 318 مليون جنيه
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:53 مساءً
خلال الاجتماع الأول.. أصحاب المخابز يطالبون بزيادة الدقيق المخلوط لتحسين رغيف الخبزبالمنيا
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:53 مساءً
محافظ بورسعيد يهنىء أوائل الثانوية الأزهرية الحاصلين على مراكز متقدمة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:53 مساءً
ممثل «طالبان» في قطر: نضمن الأمن للعسكريين الذين سينزعون سلاحهم وينضمون إلينا
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:52 مساءً
مصدر بسفارة روسيا بكابول: الرئيس الأفغاني هرب بأموال لم تتمكن الطائرة من حملها كلها
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الاثنين 16 أغسطس 2021 12:52 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
القوات الإسرائيلية تفرق المتظاهرين الفلسطينيين في الشيخ جراح
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 01 أغسطس 2021 06:22 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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