تصل لـ42 درجة في القاهرة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة والرطوبة، وتسجل القاهرة 42 درجة محسوسة.

وأفادت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على القاهرة والوجه البحري، شديدة الحرارة نهارًا، وشبورة صباحا، مائلة للحرارة ليلا، والرياح نشطة.

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلا، والرياح معتدلة.

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، مائل للحرارة ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلا.

وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، ولكن نشاط الرياح يقلل الاحساس بارتفاع الرطوبة ليلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 36 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 41 والصغرى 23 درجة.

وتسجل درجات الحرارة غدا الأحد، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و29 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و27 للصغرى.

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغرى.