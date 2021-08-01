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منافس منتخب لكرة اليد في ربع نهائي دورة طوكيو وموعد المباراة

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منافس منتخب مصر لكرة اليد في ربع نهائي دورة طوكيو وموعد المباراة منافس منتخب لكرة اليد في ربع نهائي دورة طوكيو وموعد المباراة

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ضمن المصري لكرة اليد المركز الثاني في مجموعته بدورة طوكيو الأولمبية إثر تغلبه على نظيره البحريني بنتيجة 30/20 في ختام الدور الأول.

ويلعب منتخب أمام صاحب المركز الثالث في المجوعة الأولى، في الدور ربع النهائي.

وفي حالة عدم حدوث مفاجآت على مستوى النتائج خلال منافسات الجولة الأخيرة من عمر المجموعة الأولى، فسيكون المنتخب الألماني هو منافس مصر في ربع النهائي.

وفي حالة حجز ألمانيا المركز الثالث في المجموعة سيلتقي بالمنتخب المصري في تمام العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة في ربع نهائي دورة طوكيو 2020.

وكان المنتخب المصري قد حقق 4 انتصارات خلال مشواره بالدور الأول لمنافسات كرة اليد في دورة طوكيو للألعاب الأولمبية في حين خسر في مباراة وحيدة.

المصرى اليوم

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