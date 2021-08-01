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أولمبياد طوكيو 2020.. عبداللطيف منيع وهيثم فهمي يودعان منافسات المصارعة الرومانية

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أولمبياد طوكيو 2020.. عبداللطيف منيع وهيثم فهمي يودعان منافسات المصارعة الرومانية أولمبياد طوكيو 2020.. عبداللطيف منيع وهيثم فهمي يودعان منافسات المصارعة الرومانية

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ودع اللاعب عبداللطيف منيع منافسات المصارعة الرومانية من دور الـ16 بوزن 130 كجم في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وخسر عبداللطيف صباح اليوم الأحد أمام الروسي سيرجي سيمينوف، صاحب برونزية ريو دي جانيرو 2016 وبطل العالم في 2018 بنتيجة 3-1.

وفي السياق، ودع اللاعب هيثم فهمي منافسات المصارعة الرومانية من دور الـ 16 وزن 60 كجم بعد الخسارة أيضا من الروسي سيرجي إيملين بنتيجة 6-7، ليودع فهمي المنافسات بصعوبة .

وكانت سمر حمزة خسرت- أيضا- أمام لاعبة منتخب التاليا فوروبيفا في دور ثمن النهائي بنتيجة 16-12.

وتشارك في منافسات المصارعة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بثمانية لاعبين هم: محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع.

المصرى اليوم

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