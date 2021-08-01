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تشارك فى إحياء الأمم المتحدة «اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر»

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مصر تشارك فى إحياء الأمم المتحدة «اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر» تشارك فى إحياء الأمم المتحدة «اليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر»

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شارك السفير محمد إدريس، مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، أمس الأول، فى إحياء الأمم المتحدة لليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر، الذى نظمه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار بالبشر، وهى المجموعة التى شاركت مصر فى تأسيسها.

جمع الحدث ممثلين عن الدول، والهيئات الأممية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، والمنظمات غير الحكومية المتخصصة فى تقديم المساعدات لضحاياه، وخصص شق رئيسى من الحدث للاستماع لشهادات ضحايا الاتجار فى البشر ومساهماتهم فى نشر الوعى تجاه صور هذه الجريمة وكيفية الحصول على المساعدة لمكافحتها.

واستعرض «إدريس» جهود المصرية المتعددة فى التعاون الدولى والإقليمى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فضلًا عن أطر التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.

المصرى اليوم

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