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أولمبياد طوكيو 2020.. منتخب سيدات تنس الطاولة يخسر أمام رومانيا ويودع البطولة

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أولمبياد طوكيو 2020.. منتخب سيدات تنس الطاولة يخسر أمام رومانيا ويودع البطولة أولمبياد طوكيو 2020.. منتخب سيدات تنس الطاولة يخسر أمام رومانيا ويودع البطولة

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ودع منتخب لتنس الطاولة للسيدات، منافسات الفرق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة، الأحد، أمام الروماني بثلاث مباريات دون رد، في إطار دور الـ 16.

ويتكون منتخب مصر لتنس الطاولة للسيدات من اللاعبات: دينا مشرف وفرح عبدالعزيز ويسرا حلمي.

وعاشت البعثة المصرية يوما حزينا بعد تكرار الهزائم والخروج المتتالي، وخسر منتخب سلاح الشيش رجال من منتخب فرنسا بنتيجة 45-34 في منافسات دور الثمانية.

كما خسرت سمر حمزة لاعبة المصارعة من اللاعبة الروسية ناتاليا فوروبيفا بنتيجة 16-12 في منافسات دور الـ16 لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

المصرى اليوم

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