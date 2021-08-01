المنطقة الاستثمارية ببنها تتزين للتشغيل خلال أيام

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أنهت المنطقة الاستثمارية ببنها جميع الاستعدادات لبدء التشغيل واستقبال المستثمرين، خلال أيام.

وكشفت مصادر مطلعة، وعدد من المستثمرين، عن أنهم وقّعوا عقود التخصيص، وسيتم تسليم الوحدات المخصصة لمشروعاتهم، مشيدين بالتيسرات الكبيرة التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإشراف المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة.

بدء تشغيل المنطقة الاستثمارية ببنها

وكان «مدبولى» قد أشاد بجميع الجهود المبذولة فى طرح الوحدات وتيسير الأعمال أمام المستثمرين فى مدة زمنية قصيرة بالمناطق الاستثمارية الجديدة، ومن بينها منطقة بنها.

بدء تشغيل المنطقة الاستثمارية ببنها

ووجّه الرئيس التنفيذى للهيئة الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على أوجه الدعم فى تطوير وإنشاء المناطق الاستثمارية الجديدة، التى تُعد انفتاحًا اقتصاديًا داخل الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

بدء تشغيل المنطقة الاستثمارية ببنها

من جانبه، تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حديقة المنطقة الاستثمارية، التى قامت المحافظة بإنشائها أمام المنطقة الاستثمارية كواجهة حضارية ومتنفس للمواطنين، موجهًا نائب رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للحديقة، وانتظام رى الأشجار والنباتات المزروعة بها والحرص على نظافتها.

وتأتى المنطقة الاستثمارية ببنها ضمن عدة مناطق أنشأتها الدولة لتفعيل العمل بنظام المناطق الاستثمارية والاضطلاع بدورها فى تهيئة مناخ الاستثمار، وتوفير فرص العمل فى المحافظات، حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير أغلب المناطق الاستثمارية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق استثمارية جديدة لتحقيق خطوات النجاح وتزويد فرص الاستثمار بمختلف محافظات مصر.

بدء تشغيل المنطقة الاستثمارية ببنها

وأُنشئت المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة إجمالية لعدد الوحدات 147 وحدة، كما تتراوح مساحات الوحدات الصناعية بين 240 و360 مترًا مربعًا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق «كهرباء ومياه وصرف صحى»، بالإضافة إلى انه تم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لكل وحدة متعاقد عليها، والجدير بالذكر أن المنطقة تتضمن العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهى مراكز خدمات للمستثمرين، ومعارض، ومنافذ بيع، ودُور عبادة، وأماكن انتظار سيارات، كما يمكن لأصحاب المشروعات الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون بإجراءات مُيسَّرة.

بدء تشغيل المنطقة الاستثمارية ببنها

وتهدف المنطقة إلى جذب استثمارات فى العديد من المجالات، ومنها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، ويقتصر دور الهيئة بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر منها، دون الحاجة إلى القيد بالسجل الصناعى، على أن يتولى المكتب التنفيذى لإدارة المنطقة التعامل مع جميع الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل جميع العقبات التى تواجه المشروعات، كما لا يجوز لأى جهة إدارية اتخاذ أى إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للاستثمار، كما قامت الهيئة بطرح كراسة الشروط والمواصفات بمكتب إدارة المناطق الاستثمارية، بمقر الهيئة بحى السفارات بمدينة نصر أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية، حيث يتم تقديم طلبات حجز الوحدات من خلال الموقع الإلكترونى www.investinegypt.gov.eg، ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقًا للقواعد التى أقرتها الهيئة العامة للاستثمار بكراسة الشروط، وتؤكد الهيئة أنه تم تخصيص جميع الوحدات بالمنطقة الاستثمارية ببنها وسط تزاحمات كبيرة فى قائمة الانتظار ببنها، والجدير بالذكر أنه تتميز المنطقة الاستثمارية ببنها بموقعها الفريد من نوعه، حيث تقع على الطريق الإقليمى الذى يربط جميع محافظات مصر.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وافق على تخفيض سعر الوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية ببنها ليكون مقابل حق الانتفاع السنوى للمتر ٤٧٥ جنيهًا بدلًا من ٩١٥ جنيهًا، وهو القرار الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره سابقًا.

وتستهدف المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب جذب استثمارات فى العديد من المجالات، منها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، ويمكن لأصحاب المشروعات الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون بإجراءات مُيسَّرة، ويُكتفى بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة إلى القيد بالسجل الصناعى.