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سقوط ويجز على مسرح حفله في العلمين الجديدة ( وصور)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسقوط مطرب الراب ويجز على مسرح حفله في مدينة العلمين الجديدة.

وظهر ويجز في الفيديو وهو يتوجه للجمهور، وخلال وقوفه على أحد القوائم لم يتمالك نفسه وسقط على المسرح.

وأحيا مطرب الراب ويجز والمغنيان عفروتو وباتيستوتا وعدد كبير من الفرق الغنائية حفلا غنائيا ضخما على مسرح الماسة بالعلمين الجديدة.

وقدم ويجز في الحفل باقة من أشهر أغانيه، مثل: «دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير»، وتميز الحفل بالحضور الجماهيري الضخم.

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حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»
حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»
حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»
حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»
حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»
حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»
حفل «ويجز» و«عفروتو»و«باتيستوتا»

المصرى اليوم

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