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طلعت يوسف: شوقي غريب كان موفقا في اختياره للثلاثة الكبار بـ«طوكيو 2020»

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طلعت يوسف: شوقي غريب كان موفقا في اختياره للثلاثة الكبار بـ«طوكيو 2020» طلعت يوسف: شوقي غريب كان موفقا في اختياره للثلاثة الكبار بـ«طوكيو 2020»

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قال طلعت يوسف، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، إن شوقي غريب كان موفقا في اختياراته للثلاثة الكبار في منافسات دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد طوكيو 2020».

وأضاف طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيونية: «لم نظهر بالشكل المأمول أمام البرازيل، ومنتخب تراجع بدنيا بصورة واضحة أمام البرازيل في الشوط الثاني، ورمضان صبحي كان اللاعب الوحيد الذي يملك الحلول الفردية في هجوم الأولمبي».

وواصل: «اتحاد الكرة غير قادر على إقامة مسابقة منتظمة منذ 10 سنوات، وإدارة الكرة في مصر اذا استمرت بهذا الشكل ستتراجع أكثر في الفترة المقبلة».

المصرى اليوم

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