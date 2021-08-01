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نائب رئيس جنوب السودان: العلاقات مع وصلت إلى مستوى عال جدًا

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نائب رئيس جنوب السودان: العلاقات مع مصر وصلت إلى مستوى عال جدًا نائب رئيس جنوب السودان: العلاقات مع وصلت إلى مستوى عال جدًا

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قال نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، جيمس واني إيجا، إن العلاقات بين وجنوب السودان وصلت إلى مستوى عال جدا.


وأضاف إيجا- في تصريحات لفضائية (إكستر انيوز) السبت: «اتفقنا مع الرئيس عبدالفتاح ، على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ونحن مستعدون لشراكة اقتصادية مع مصر في مختلف المجالات».

وأشار إلى بدء معرض دولي في العاصمة (جوبا) للمنتجات المصرية على أن يعقد بشكل سنوى.

ويعتبر جيمس واني إيجا واحدا من بين الآباء المؤسسين لجنوب السودان وثاني شخص يتولى هذا المنصب وأول رئيس للبرلمان في بلاده، كما أنه أسهم في الاتفاقات التي أوقفت النزاع داخل السودان، وأسهم كذلك في صناعة السلام بجنوب السودان عقب الاستقلال ووقف القتال الداخلي.

المصرى اليوم

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