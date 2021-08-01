جثة راقصة التجمع الخامس في انتظار قرار أسرتها.. والنيابة تخطر سفارة بلدها بالواقعة

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كشفت مصادر أن جثة الراقصة المقتولة في منطقة التجمع الخامس مازالت محتجزة داخل ثلاجة بمصلحة الطب الشرعي، لعدم تواصل ذويها مع جهات التحقيق لاستلامها، وتنتظر الجثة قرار النيابة العامة بالتصرف فيها، بعد إخطار مسؤولي سفارة بلدها بالواقعة وسير التحقيقات في القضية.

وقالت المصادر إنه في حالة عدم طلب أسرة الراقصة المجني عليها بنقل جثمانها إلى دولتها في فيتنام بسبب ارتفاع التكلفة، فسوف يتم دفن المجني عليها في مصر بالتنسيق مع سفارة دولة بلدها فيتنام.

كانت مباحث القاهرة الجديدة تلقت بلاغا من حارس عقار بالعثور على جثة سيدة أمام مصعد وبجوارها حقيبة يدها وحقيبة أخرى داخلها ملابسها الشخصية، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليها راقصة، 27 سنة، من إحدى دول شرق أسيا، وتعمل في أحد الفنادق العائمة بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم تعرف على المجني عليها عبر فيس بوك، وأقام معها علاقات غير شرعية، ويوم الحادث نشبت بينهما خلافات مالية، دفعت المتهم إلى التخلص من المجني عليها، من خلال استدرجها إلى منطقة التجمع الخامس، بهدف إقامة حفلة لها في أحد الشقق السكنية، وعندما شعرت المجني عليها بغدر صديقها حاولت الانصراف، لكنه حاول التعدي عليها جنسيا وضربها عندما رفضته فقام بخنقها حتى سقطت جثة هامدة على الأرض، واستولى على مبلغ مالي، وهاتفها المحمول وهرب من مكان الحادث.

مشرحة - صورة أرشيفية

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