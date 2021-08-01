احذر عقوبات السير بـ رخصة قيادة منتهية .. الرسوم والخطوات الجديدة للتجديد 2021

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يشترط قانون المرور تجديد رخصة قيادة السيارة الملاكي كل 10 سنوات، ووضع عقوبات على القيادة دون رخصة وأيضا السير برخصة منتهية.

وتواصل «المصري اليوم» تقدم سلسلة خدماتها للقراء وتنشر شروط استخراج وتجديد رخصة قيادة السيارة والرسوم المطلوبة، وعقوبة السير برخصة منتهية.

- الذهاب إلى وحدة المرور حسب العنوان المدون في البطاقة الشخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر مع الاطلاع على الأصل

- شراء طلب الحصول على الرخصة (نموذج 256 مرور).

- 4 يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

- يشترط توافر اللياقة الصحية للمتقدم، وهي عبارة شهادتين طبيتين باطني وعيون.

- تقديم 4 صور شخصية مقاس 4 *6 حديثة.

- تقديم صورة من المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.

– يشترط للحصول على الرخصة نجاح المتقدم في الاختبار الفني حسب للوائح قانون المرور.

- احضار شهادة المخالفات من نيابة المرور في حالة تجديد رخصة القيادة فقط.

-615 جنيه رسم الضريبة شامل رسم تنمية موارد الدولة، شامل رسم التامين.

- 285 جنيه رسوم الكشف طبي وفصيلة الدم داخل وحدة المرور.

-105 جنيه إستمارة بيانات من المرور.

- 35 جنيه قيمة ملف وحافظة.

-15 جنيه رسم طابع شرطة.

-10 جنيه رسم نموذج اختبار إشارات داخل المرور>

- 7 جنيه رسم نموذج 256 لطلب الحصول على رخصة القيادة.

المخالفات في قانون المرور الجديد - صورة أرشيفية

في حالة التأخير عن تجديد رخصة قيادة السيارة يتم فرض غرامة مالية تقدر بـ 300 جنيه مع سحب رخصة القيادة.