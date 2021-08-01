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مدرب منتخب رفع الأثقال السابق: فارس حسونة كان «هيتدمر» لو استمر في

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مدرب منتخب رفع الأثقال السابق: فارس حسونة كان «هيتدمر» لو استمر في مصر مدرب منتخب رفع الأثقال السابق: فارس حسونة كان «هيتدمر» لو استمر في

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تحدث خالد قرني، المدير الفني السابق لمنتخب لرفع الأثقال، عن موقف القطري ذي الأصول المصرية فارس حسونة المتوج بذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

وقال قرني في تصريحات تليفزيونية: «أبارك لفارس حسونة، ولوالده التتويج بالميدالية الذهبية، والده زميل وكابتن لينا».

وأضاف: «كنا نتمنى أن يتوج حسونة بيها باسم مصر، لكن رحيله كان بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا».

وواصل: «حسونة كان بيتدرب معنا، والده ذهب به لقطر أثناء خوضه تدريبات هناك، سافر وهو 14 سنة».

وقال: «حسونة موهبته كبيرة، لو كان استمر في مصر كان اتدمر (بتصرف) ومش هتبان موهبته، بيتصرف عليه ما يقرب من 4 أو 5 مليون جنيه في العام الواحد».

وواصل: «لو طلبت ده في مصر محدش هيوافق، لازم نبقى عارفين إحنا رايحين ننافس ولا نبقى موجودين بس، لازم نركز على أشخاص بعينهم علشان نفوز بالميداليات».

المصرى اليوم

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