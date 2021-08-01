«فشل في الصلح بينها وزوجها».. عامل يقتل شقيقته ويسلم نفسه بالدقهلية

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أقدم شاب في الدقهلية على قتل شقيقته الأكبر منه بعدما فشل في الصلح بينها وبين زوجها ثم سلم نفسه للشرطة، مدعيا رغبتها في الطلاق من زوجها لسوء سلوكها.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بوجود شاب بمركز شرطة طلخا، 25 سنة، عامل، مقيم قرية المعصرة مركز بلقاس، يدعي قيامه بخنق شقيقته المقيمة بمدينة طلخا، حتى فارقت الحياة.

انتقل ضباط المباحث مع الشاب إلى المكان الذي أرشد عنه، وتبين وجود جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها ترتدى كامل ملابسها مسجاة على أرضية الصالة وفارقت الحياة.

وأكد الشاب «أن شقيقته، 30 سنة، ربة منزل متزوجة من 8 شهور فقط من عامل، 32 سنة، ونشبت خلافات بينهما وبين زوجها عدة مرات خلال الفترة الأخيرة وقبل الواقعة بعدة ساعات اتصل الزوج عليه يطلبه بسبب وجود مشاجرة بينه وبين زوجته».

وقال: «عندما حضرت وجدت إصرار عجيب من أختى على الطلاق فطلبت من زوجها أن يتركنا بمفردنا في الشقة لأسمعها لأستوضح منها سبب إصرارها على الطلاق ولكن لم أجد منها مبرر مقنع فطلبت منها أن تأتى معى لمنزل الأسرة بقرية المعصرة ببلقاس طالما تصر على الطلاق وفوجئت أنها رفضت وقالت أنها ستعيش بمفردها في الشقة بعد الطلاق ولن تعود معى لمنزل الأسرة ونشبت بيننا مشادة كلامية فقمت بضربها وخنقها حتى فارقت الحياة وحضرت للمركز لتسيلم نفسى».

وبرر الأخ قتله لشقيقته قائل:ا «هي كانت عايزة تتطلق علشان تمشى وحش على مزاجها وأنا أصلا كنت بشك في سلوكها».

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي قررت التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعى لبيان أسباب الوفاة والتحفظ على المتهم والعرض باكر مع تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.