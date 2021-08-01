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مباراة منتخب لكرة اليد والبحرين مباشر الآن في أولمبياد طوكيو 2020

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مباراة منتخب مصر لكرة اليد والبحرين مباشر الآن في أولمبياد طوكيو 2020 مباراة منتخب لكرة اليد والبحرين مباشر الآن في أولمبياد طوكيو 2020

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يدخل منتخب الأول لكرة اليد في صدام مع نظيره منتخب البحرين في ختام مباريات المنتخبين في دور المجموعات بمنافسات كرة اليد بدورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويتبقى لمنتخب مصر لكرة اليد مواجهة في المجموعات الأولى ستكون أمام البحرين يوم الأحد الموافق 1-8-2021 في صالة يويوجي الوطنية عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة. ويقدم المصري اليوم خدمة نقل مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام البحرين، مباشر فجر اليوم الأحد الموافق 1- 8 -2021.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب كرة اليد في مجموعة صعبة تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

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