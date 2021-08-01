أخبار عاجلة

«صحة الشيوخ»: التغذية المدرسية تقضى على الطبقية والتنمر -
جامعة سوهاج: تشكيل لجنة للوقوف على استعداد المدن الجامعية لتسكين الطلاب قبل بدء العام الدراسي -
تكريم القنصل الشرفي الإيطالي في الأقصر   -
جامعة الإسكندرية تعلن نشر 71 بحثاً جديداً بمجلة Scopus العالمية الأسبوع الجارى -
إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في حوض 18 بمدينة الأقصر -
غرفة عمليات كفرالشيخ لم تتلق شكاوى من امتحانات الدور الثاني للإعدادية -
ضبط 47 ألف قرص منشط جنسي بحوزة صيدلي بالقليوبية -
نتيجة الثانوية العامة.. طريقة الالتحاق بالجامعات الأهلية الدولية ونظام القبول الإلكتروني _أسئلة وإجابات) -
طلب احاطة بالبرلمان يشكو انتشار الاسواق العشوائية : يجب تنفيذ حملات مفاجئة -
نائبة: تطعيم المعلمين وكودار الجامعات بلقاح كورونا ضرورة قبل بداية العام الدراسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد صلاح «ممنوع» من تجديد عقده مع ليفربول بسبب خطة «الريدز» الجديدة

Print
محمد صلاح «ممنوع» من تجديد عقده مع ليفربول بسبب خطة «الريدز» الجديدة محمد صلاح «ممنوع» من تجديد عقده مع ليفربول بسبب خطة «الريدز» الجديدة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، يواجه أزمة جديدة في ملف تجديد عقده مع فريقه الإنجليزي خلال الفترة المقبلة بسبب خطة إدارة ليفربول الجديدة والتى تحاول خلال العامين المقبلين تخفيض أعمار اللاعبين.

محمد صلاح سيكون بعد عامين في عمر 31 عاما، وهو الأمر الذي يرفضه ليفربول خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يحاول تجديد دماء فريقه بعدد من اللاعبين السوبر الشباب القادرين على الركض والالتحامات بقوة خاصة وأن الدوري الإنجليزي مشهود له بذلك.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة «صنداي»، إدارة ليفربول تعيد النظر حاليا في ملف تجديد عقود عدد كبير من اللاعبين خاصة بعد بلوغ معظهم واقترب الآخرين من سن الثلاثين، مثل: محمد صلاح، ساديو ماني، جوردان هندرسون، فيرجيل فان دايك، أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح حاليا ممنوع من تجديد عقده مع الفريق حتى تتضح أكثر خطة النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة وتتضح أيضا خريطة الانتقالات الصيفية الكبرى سواء هذا الصيف 2021 أو المقبل 2022.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

شركة مصر للطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا

شركة مصر للطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا