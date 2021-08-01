محمد صلاح «ممنوع» من تجديد عقده مع ليفربول بسبب خطة «الريدز» الجديدة

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، يواجه أزمة جديدة في ملف تجديد عقده مع فريقه الإنجليزي خلال الفترة المقبلة بسبب خطة إدارة ليفربول الجديدة والتى تحاول خلال العامين المقبلين تخفيض أعمار اللاعبين.

محمد صلاح سيكون بعد عامين في عمر 31 عاما، وهو الأمر الذي يرفضه ليفربول خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يحاول تجديد دماء فريقه بعدد من اللاعبين السوبر الشباب القادرين على الركض والالتحامات بقوة خاصة وأن الدوري الإنجليزي مشهود له بذلك.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة «صنداي»، إدارة ليفربول تعيد النظر حاليا في ملف تجديد عقود عدد كبير من اللاعبين خاصة بعد بلوغ معظهم واقترب الآخرين من سن الثلاثين، مثل: محمد صلاح، ساديو ماني، جوردان هندرسون، فيرجيل فان دايك، أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح حاليا ممنوع من تجديد عقده مع الفريق حتى تتضح أكثر خطة النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة وتتضح أيضا خريطة الانتقالات الصيفية الكبرى سواء هذا الصيف 2021 أو المقبل 2022.