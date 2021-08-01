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يدخل منتخب مصر الأول لكرة اليد في صدام عنيف مع نظيره منتخب البحرين في ختام مباريات المنتخبين في دور المجموعات بمنافسات كرة اليد بدورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020.

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد البحرين الأحد 1-8-2021 في أولمبياد طوكيو 2020

توقيت مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد البحرين الأحد 1-8-2021 في أولمبياد طوكيو 2020

ويتبقى لمنتخب مصر لكرة اليد مواجهة في المجموعات الأولى ستكون أمام البحرين يوم الأحد الموافق 1-8-2021 في صالة يويوجي الوطنية عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب كرة اليد في مجموعة صعبة تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد البحرين الأحد 1-8-2021 في أولمبياد طوكيو 2020

تردد bein sports القناة المفتوحة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد البحرين الأحد 1-8-2021 في أولمبياد طوكيو 2020

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2



القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

مباراة مصر والسويد لكرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020

موعد مباراة منتخب مصر كرة اليد ضد البحرين في دورة طوكيو.. موعد مباراة منتخب

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