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إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب ببرج البرلس

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إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب ببرج البرلس إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب ببرج البرلس

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قال الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، إنه تابع أعمال الحفر بالشوارع الداخلية لإحلال وتجديد شبكات وخطوط المياة بمنطقة الغانمية بطول ٤،٩ كم، وبمناطق الغانمية وشورى والعمودية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لإحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ.

وأضاف خلف الله، أنه سيتم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالشوارع الرئيسية والفرعية ،واستبدالها، لاستيعاب زيادة ضغوط المياه بالمنطقة بالإضافة إلى تركيب شبكات داخلية، وذلك ضمن خطة الصيانة لزيادة ضغوط المياه بالمنطقة، للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصرى اليوم

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