أخبار عاجلة

الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون -
دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت -
محمود محيي الدين: الملف الإيراني وتداعيات الأزمة اللبنانية على رأس أولويات أمريكا -
«حي المنتزة» يطلق قافلة طبية مجانية لأهالي عزبة محسن شرقي الإسكندرية (صور) -
موسى يواصل تحقيق الإيرادات في خامس ليلة عرض -
إصابة 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية -
بط 191 قطعة سلاح نارى 255 قضية مخدرات -
غرفة التطوير العقاري و«شعبة الاستثمار» تعقدان اجتماعًا لمناقشة توجيه السيسي بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها -
الدراجات الكهربائية ستكون وسيلة الانتقال داخل معرض اكسبو دبي 2020 -
«الجيزة» تعلن الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه شارع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

البنك الأهلي يفوز على منتخب القسم الثالث بسباعية

Print
البنك الأهلي يفوز على منتخب القسم الثالث بسباعية البنك الأهلي يفوز على منتخب القسم الثالث بسباعية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق الفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي الفوز على منتخب القسم الثالث بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الشرطه بالعباسية ضمن استعدادات فريق البنك الأهلي لمواجهة الجونه والمقرر لها في الثامن من الشهر المقبل ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

احرز أهداف فريق البنك الأهلي كلا من محمد بسيوني وموسي دياوارا وأحمد ياسر وأحمد على وكريم بامبو ومحمد فخري هدفين.

واطمئن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي على الحالة الفنية والبدنية للاعبين خاصة البعيدين عن المشاركات بسبب الإصابة وظهر محمد عبدالرحمن لعبة بشكل رائع حيث صنع أكثر من هدف وفرص محققه للاعبي خط الهجوم وأيضاً شادي رضوان الذي عاد لخطورته المعهوده بعد الشفاء من الإصابة وأيضا محمد فخري الذي ظهر بمردود مميز وأحرز هدفين خلال اللقاء واعتمد إسلام يوسف مدرب حراس المرمي على الحارس احمد صبحي الذي قدم أداء مميز وتصدى لركلة جزاء خلال اللقاء.

وقرر خالد جلال منح لاعبي الفريق راحة 24 ساعه والعودة لاستئناف التدريبات الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة الجونة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون

الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون

تنفيذ 4835 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

تنفيذ 4835 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت

محمود محيي الدين: الملف الإيراني وتداعيات الأزمة اللبنانية على رأس أولويات أمريكا

محمود محيي الدين: الملف الإيراني وتداعيات الأزمة اللبنانية على رأس أولويات أمريكا