البنك الأهلي يفوز على منتخب القسم الثالث بسباعية

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حقق الفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي الفوز على منتخب القسم الثالث بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الشرطه بالعباسية ضمن استعدادات فريق البنك الأهلي لمواجهة الجونه والمقرر لها في الثامن من الشهر المقبل ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

احرز أهداف فريق البنك الأهلي كلا من محمد بسيوني وموسي دياوارا وأحمد ياسر وأحمد على وكريم بامبو ومحمد فخري هدفين.

واطمئن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي على الحالة الفنية والبدنية للاعبين خاصة البعيدين عن المشاركات بسبب الإصابة وظهر محمد عبدالرحمن لعبة بشكل رائع حيث صنع أكثر من هدف وفرص محققه للاعبي خط الهجوم وأيضاً شادي رضوان الذي عاد لخطورته المعهوده بعد الشفاء من الإصابة وأيضا محمد فخري الذي ظهر بمردود مميز وأحرز هدفين خلال اللقاء واعتمد إسلام يوسف مدرب حراس المرمي على الحارس احمد صبحي الذي قدم أداء مميز وتصدى لركلة جزاء خلال اللقاء.

وقرر خالد جلال منح لاعبي الفريق راحة 24 ساعه والعودة لاستئناف التدريبات الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة الجونة.