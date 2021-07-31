قيادي بالتيار الشعبي التونسي: نُطالب بحل حركة النهضة الإخوانية

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قال جمال مارس، القيادي في التيار الشعبي التونسي، إن حركة النهضة المعبرة عن تنظيم الإخوان ظلت تماطل وتسوف وترفض الحوار الوطني، وبعد قرارات الرئيس الآن يدعون للحوار، مضيفا: «نقول لا حوار مع من أجرموا في حق الشعب التونسي، ومن لا يؤمنون بالدولة ويقدمون الجماعة على تونس».

وأضاف «مارس»، في مداخلة هاتفية عبر فضائية TeN، أن تهديد الإخوان بالعنف وهجرة آلاف التونسيين إلى أوروبا جريمة تمس الأمن وتستحق التتبع، وعلي النيابة العامة أن تحرك دعوى خاصة لمحاسبة الإخوان على ما يقومون به الآن.

وأشار إلى أن التيار الشعبي التونسي يُبارك قرارات الرئيس قيس سعيد، وندعوه لوضع برنامج واضح للمرور بهذه المرحلة.

وأكد «مارس» أن حركة النهضة تشهد انقسامات داخلية كبيرة وسمعنا عن دعوات لراشد الغنوشي للاستقالة والابتعاد عن إدارة الحركة، نحن نرفض الإقصاء ونُطالب بمحاسبة المجرمين الإرهابيين، وهذه الحركة أضرت بالحركة الديمقراطية وحق الشعب التونسي في الحرية.

واختتم تصريحاته بـ«حركة النهضة ارتكبت جرائم انتخابية كبيرة، وخالفت القانون ونحن نقبل بكل من يحترم القانون والدستور، نطلب تطبيق القانون عليها، وإذا كان القانون يرى أن العقوبة المناسبة حل الحركة فنحن لا نرى مانعاً في ذلك».