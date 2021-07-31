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رئيس الصين يحدد أهداف ومسار ثالث أقوى جيش في العالم

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رئيس الصين يحدد أهداف ومسار ثالث أقوى جيش في العالم رئيس الصين يحدد أهداف ومسار ثالث أقوى جيش في العالم

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى زيادة التركيز على تطوير الجيش وتسليحه، مشددا على ضرورة تحقيق الأهداف التي تم تحديدها للذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجيش الشعبي.

وأدلى شي بهذه التصريحات يوم الجمعة خلال جلسة عامة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأعرب شي عن تحياته للضباط والجنود والموظفين المدنيين بالجيش وقوات الشرطة المسلحة الشعبية وأفراد الخدمة الاحتياط عشية الذكرى الـ94 لتأسيس الجيش في الأول من أغسطس.

وقال، إن «تحقيق الأهداف قرار مهم من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية المركزية ومهمة حاسمة تتعلق بالأمن الوطني والتنمية الشاملة للصين».

وأكد شي أن مبدأ «الحزب يقود البندقية» وبناء القوات المسلحة الشعبية، استنتاجات حيوية تم التوصل إليها من خلال النضالات الشرسة.

وأضاف: «في ما يتعلق بالمسار التاريخي للبناء الكامل لدولة اشتراكية حديثة وتحقيق الهدف المئوي الثاني، ينبغي إيلاء أهمية أكبر لتعزيز الدفاع الوطني والقوات المسلحة».

وشدد على أن «تحقيق الأهداف يعد إصلاحا عميقا وحيويا للبناء الشامل للجيش بأكمله»، داعيا إلى «إحداث تحول في فلسفة التنمية لضمان تنمية فعالة».

ودعا إلى «ضرورة التكيف مع الاتجاه العالمي للتنمية العسكرية وتلبية متطلبات تعزيز القدرة الاستراتيجية للقوات المسلحة الصينية»، مطالبا بـ«بذل الجهود للمضي قدما نحو إصلاح الدفاع الوطني والقوات المسلحة».

ويحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 جيشا في العالم بعد الجيشين الأمريكي والروسي حسب تقرير عن الجيش الصيني نقله موقع «غلوبال فاير بور» الأمريكي.

المصرى اليوم

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