أخبار عاجلة

الصيام متقطع وتتجنب النشويات.. أسرار رشاقة الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون -
دراسة : 71 % من رائدات الاعمال لديهن مواقع الكترونية علي شبكة الإنترنت -
محمود محيي الدين: الملف الإيراني وتداعيات الأزمة اللبنانية على رأس أولويات أمريكا -
«حي المنتزة» يطلق قافلة طبية مجانية لأهالي عزبة محسن شرقي الإسكندرية (صور) -
موسى يواصل تحقيق الإيرادات في خامس ليلة عرض -
إصابة 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية -
بط 191 قطعة سلاح نارى 255 قضية مخدرات -
غرفة التطوير العقاري و«شعبة الاستثمار» تعقدان اجتماعًا لمناقشة توجيه السيسي بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها -
الدراجات الكهربائية ستكون وسيلة الانتقال داخل معرض اكسبو دبي 2020 -
«الجيزة» تعلن الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه شارع السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

ردًا على بيان الأهلي .. يدعو لاجتماع للدفاع عن أبنائه في القنوات الفضائية

Print
ردًا على بيان الأهلي .. الزمالك يدعو لاجتماع للدفاع عن أبنائه في القنوات الفضائية ردًا على بيان الأهلي .. يدعو لاجتماع للدفاع عن أبنائه في القنوات الفضائية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

دعا الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ غدا الأحد بمقر القلعة البيضاء.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك يأتي الاجتماع للرد على المستجدات التي طرأت على الساحة الرياضية، والدفاع عن أبناء النادي المجتهدين، سواء في قناة الزمالك أو القنوات المختلفة والذين تعرضوا لاتهامات تمس أداءهم المهني وتحريضهم على الخروج على الروح الرياضية وتفتيت عضد الوطن الواحد.

وسوف تتخذ اللجنة قرارات ضد رعاة الفتن والانقسام الحقيقيين في الشارع الرياضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد

يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد