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دعا الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ غدا الأحد بمقر القلعة البيضاء.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك يأتي الاجتماع للرد على المستجدات التي طرأت على الساحة الرياضية، والدفاع عن أبناء النادي المجتهدين، سواء في قناة الزمالك أو القنوات المختلفة والذين تعرضوا لاتهامات تمس أداءهم المهني وتحريضهم على الخروج على الروح الرياضية وتفتيت عضد الوطن الواحد.

وسوف تتخذ اللجنة قرارات ضد رعاة الفتن والانقسام الحقيقيين في الشارع الرياضي.