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أيمن الشيوي: تعرضت لشتائم غريبة بسبب دوري في «همام في أمستردام»

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أيمن الشيوي: تعرضت لشتائم غريبة بسبب دوري في «همام في أمستردام» أيمن الشيوي: تعرضت لشتائم غريبة بسبب دوري في «همام في أمستردام»

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قال الفنان أيمن الشيوي، إن شخصية «يودا» في فيلم «همام في أمستردام» كانت في البداية مستفزة للمواطنين، لدرجة أن البعض كان يتم سبه، وبعد ذلك الكثير استوعب بأن هذه الشخصية تمثيلية، معقبًا: «دلوقتي أصبح الموضوع أقرب للدعابة».

وتابع «الشيوي»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه عندما كان يدرس الدكتوراه في إيطاليا، قام مواطن جزائري باستيقافه، وسأله قائلا: «انت يودا، أنت عملت كده ليه في هنيدي»، معقبًا: «في البدايات كنت بتعرض لشتائم غريبة، والبعض كان يحتك بي، نظرًا للتوحد مع الشخصية الخاصة بالفيلم».


ولفتت إلى أن هذه الشخصية سببت له حالة من الاكتئاب في بعض الفترات، ولكنه استطاع أن يخرج من هذه الشخصية بأعجوبة، معقبًا: «كانت بتيجي ليه أدوار مشابهة كثيرة».

المصرى اليوم

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