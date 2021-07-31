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عزيز الشافعي ينتقد حمو بيكا بعد إعلانه تناول الخمور

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هاجم الملحن عزيز الشافعي، مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد تصريحاته التي خرج بها خلال الساعات الماضية حول تناوله الخمور.

وكتب الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «يعني أدي آخرة لما يبقى العقليات دي بتتصدر المشهد وبتمثل شعب بحاله.. الراجل بمنتهى الأريحية بيصدر للعالم فكرة مهينة عن بلده وشعبها كله دون أدنى أساس من الصحة أو المنطق حتى.. العيب مش عليه طبعا.. العيب علينا».

عزيز الشافعي و حمو بيكا

وبعدها قام عزيز بحذف البوست قائلًا: «شيلت البوست عشان ما ننشرش الكدب والجهل والتعميم الخاطئ أكتر من كده، وده عملته نزولا على نصائح المتابعين المحترمين.. لكن بالنسبة للناس اللي نظرتهم دونية للفنانين عموما وللوسط الفني كله.. ياريت يرحموا نفسهم ويرحمونا ويبطلوا يتابعوا أي فنان سواء في أعماله الفنية أو في السوشيال ميديا عشان يبقوا صادقين مع نفسهم».

كان حمو بيكا قد قال إنه لا يتناول المخدرات ولكنه يشرب الخمر بين حين وآخر، وتابع: «مفيش حد في ما بيشربش ويسكي».

وأضاف بيكا، خلال لقاء على قناة «الحدث اليوم»: «أنا بقالي فترة كبيرة مبشربش أي حاجة بسبب معدتي بايظة خالص، بقالي 3 شهور مبطلها، وحتى لما كنت بشرب مش دايمًا على طول، كل 20 يوم في مناسبة مثلا، أنا بنصح الناس متقربلهاش عشان هتسبب مشاكل في المعدة عندهم».

المصرى اليوم

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